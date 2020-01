Rijpstra wil Ton Baas als onafhankelijk verkenner in crisissituatie

Volgens Rijpstra zijn alle fractievoorzitters in de gemeente zich ervan bewust dat de huidige situatie niet goed is voor het aanzien van het bestuur. Er zou dan ook een breed draagvlak zijn voor een onafhankelijke verkenner. Baas zou naar aanleiding van gesprekken duidelijkheid moeten scheppen over welke problemen er spelen binnen de politiek van Smallingerland, en op basis daarvan kunnen dan adviezen, aanbevelingen en oplossingen worden aangedragen.

Uit de gesprekken met de verschillende partijen blijkt volgens Rijpstra dat er een behoefte is aan rust en stabiliteit. Op hetzelfde moment is er een urgentie om op korte termijn actie te ondernemen om uit deze crisis te komen.