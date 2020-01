Brandweer steunt Stefan van der Pal met monstertocht op de step

Wiebe Palstra, Mark Marijt, Johan Dijkstra en René Salverda zitten er ontspannen bij in de kazerne van de brandweer in Bolsward. Palstra laat het zo gemakkelijk klinken: "Wij gaan deze zomer vanuit het buurtgehucht Kuttingen in Zuid-Limburg op de autoped naar ons prachtige Bolsward toe."

Steun voor Stefan van der Pal

De mannen hebben wel wat ervaring, elk jaar doen ze mee aan de Elfstedentocht met hun step. "We doen dit voor stichting It giet mâl van Stefan van der Pal. Als Friese triatleet willen we hem als Friese brandweer een warm hart toedragen. Zijn doel, geld ophalen voor onderzoek tegen kinderkanker, dat vinden wij prachtig."

De vier mannen van de brandweer zijn benieuwd wat ze gaan tegenkomen onderweg. "Ik weet niet of ik ertegen op zie," zegt Mark Marijt twijfelend. "Je weet niet precies wat je tegenkomt. De Elfstedentocht hebben we allemaal al meerdere keren gedaan met de step. Dan ben je bekend met het terrein."