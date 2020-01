Oerrock in korte tijd uitverkocht, ondanks serverproblemen

De organisatie is blij met de vlugge verkoop van de kaarten voor het festival. Dit jaar staan onder andere Kensington en Wolfmother op het podium in Ureterp. Toch was er ook kritiek, want veel mensen belandden meer dan een uur in een digitale wachtrij. "De server van de kaartverkoop lag eruit, waardoor mensen in een lange wachtrij kwamen te staan", vertelt Jorryt Taekema van de organisatie. "Het was teleurstellend vandaag voor de mensen die kaarten wilden kopen."

Oerrock had net een nieuwe partner om de kaartverkoop in goede banen te leiden. Ze willen deze samenwerking binnenkort kritisch evalueren.

Goedmakertje

Toch is er hoop voor de mensen zonder kaartje. Bezoekers moesten met hun 06-nummer registreren, waardoor de organisatie nu precies kan zien wie er vroeg bij was, en wie van deze groep nog geen kaartje heeft kunnen bemachtigen. Ze willen deze gegevens nu gebruiken om te bekijken waar ze mensen mogelijk tegemoet kunnen komen.

Daarnaast is de line-up van de gratis vrijdag nog niet bekend, de organisatie wil ook daar grote namen programmeren, zodat de bezoekers die nu geen kaartje konden krijgen, toch een mooi festival kunnen meemaken.