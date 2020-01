Oerrock strikt Kensington als hoofdact voor 2020

Het festival wordt dit jaar voor de 21ste keer georganiseerd. Naast bekende Nederlandse artiesten, zal er dit jaar ook voor het eerst een Australische act op het podium staan. De band Wolfmother mag als eerste 'Aussie' band op het festival in Ureterp staan.

Inrichting

Het festival in Ureterp wil de bezoekers dit jaar niet alleen een goede line-up bieden, maar ook een andere festivalbeleving. Daarvoor wordt het terrein op een andere manier ingedeeld: de foodcorner zal worden opgesplitst, om zo het aanbod van eten beter over het terrein te verdelen. Daarnaast komt er een extra wc-gebied.

Ook de kaartverkoop zal dit jaar anders verlopen: de kaarten worden met een nieuw systeem verkocht, waarmee tickets worden verbonden aan een smartphone. Hierdoor zijn ze minder makkelijk door te verkopen.

Verschillende genres

Bestuurslid Jorryt Taekema denkt dat de Oerrockbezoekers tevreden kunnen zijn met de line-up: "We bieden een gevarieerde line-up. In de programmering houden we er bovendien rekening mee dat de bezoekers, door verschillende genres tegenover elkaar te zetten, altijd een keuze hebben."

De invulling van de vrijdagavond, die traditioneel gratis toegankelijk is, is nog niet bekend.

De voorverkoop van het festival is woensdag om 8:00 begonnen.