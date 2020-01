Burgemeester Ooststellingwerf door het stof om financiële problemen Biocentrum

"Geloofwaardigheid burgemeester is in het geding"

Fractievoorzitter Tammo Munting van D66 eiste van de burgemeester een antwoord op de vraag waarom de raad niet eerlijk is geïnformeerd over de tegenvallers, toen die bij het college wel bekend werden. "De geloofwaardigheid van de burgemeester is in het geding, de raad is niet naar waarheid geïnformeerd. Er is een grote bagger van gemaakt."

De burgemeester zegt zich die discussie niet goed te kunnen herinneren. "Ik heb me uw woorden buitengewoon aangetrokken, we hebben u er niet in laten tuinen."

Sierd van Weperen (VVD) stelde dat wethouders om mindere vergrijpen naar huis zijn gestuurd. "Maar ik ben daar niet op uit."

Wethouder Fimke Hijlkema komt in februari met een plan. De raad bepaalt deze maand dan ook nog niet of er extra geld naar het Biocentrum moet.