CDA Smellingerland over crisis tussen PvdA en ELP: "Er zal meer aan de hand zijn"

De ELP wil zelf onderzoek doen naar of een subsidie voor theater De Lawei in Drachten omgezet kan worden in een renteloze lening. Maar het college, waar de partij dus zelf in zit, zou dat ook al doen. Volgens de PvdA is dat een teken van wantrouwen naar het college toe. PvdA-wethouder Trompetter heeft zijn ontslag dinsdagmorgen aangeboden aan de burgemeester, maar hij blijft wel aan het werk tot er een opvolger is.

Van der Velde heeft dinsdag, net als alle andere fractievoorzitters, een gesprek gehad met burgemeester Jan Rijpstra over de ontstane situatie. Van der Velde: "De Partij van de Arbeid is afgezwaaid en het college is nu behoorlijk lam geworden waardoor er wel een nieuwe situatie is dat er wat moet gebeuren." Ze is benieuwd hoe het nu verder gaat. De partij stapt niet zomaar in het gat dat de PvdA achterlaat, zegt ze.

Woensdag brief met info

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smellingerland komt woensdag met een brief over de crisis binnen het college. De overgebleven partijen hebben dinsdagavond overleg gehad. Over de uitkomst willen zij voorlopig nog niets zeggen. Burgemeester Jan Rijpstra wil eerst de gemeenteraad informeren.