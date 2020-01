Aris doet, na slechte start, goede zaken in bekertoernooi

Amsterdam staat in de competitie laatste, maar pakte in het eerste kwart wel de voorsprong. Na tien minuten gingen de bezoekers aan de leiding met 22-17. Vroeg in het tweede kwart stelde Aris orde op zaken. Halverwege de tweede periode stonden de Leeuwarders alweer op voorsprong. In de pauze was het 36-31. Arunas Mikalauskas was goed voor de helft van alle Leeuwarder punten en acht rebounds in de eerste helft.

Na de pauze breidde Aris de voorsprong uit en daarmee verschaft de ploeg zichzelf een goede uitgangspositie voor de return. In het derde kwart scoorden de Leeuwarders zestien punten meer dan de Amsterdammers en in het laatste kwart werd de voorsprong nog 8 punten groter.

Statistieken

Arunas Mikalauskas werd topscorer van de wedstrijd met 28 punten. Hij schoot onder andere vijf driepunters raak. Daarnaast pakte hij dertien rebounds. Samuel Idowu had 20 punten en negen rebounds.