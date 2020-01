Organisatie Fuerza Bruta krijgt geen extra financiële steun van provincie

Claudia Woolgar, artistiek leider van de organisatie, zei eerder dat er 16,500 bezoekers nodig waren om financieel gelijk te spelen. Er waren 22.000 kaarten beschikbaar, waarvan er zo'n 11.000 verkocht zijn.

Geen beroep op garantiefonds

De organisatie achter Fuerza Bruta had van tevoren de kans om mee te doen met een garantiefonds van de provincie. "Daar is door deze organisatie geen beroep op gedaan", zo zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. Nu de kaartverkoop is tegengevallen, hoeft de organisatie dan ook niet de hand op te houden bij de provincie. Poepjes: "Een garantiefonds werkt niet als je er achteraf een beroep op kunt doen."

Fuerza Bruta was het eerste grote project in het kader van de legacy LF2018. Dat het geen groot succes is geworden, hoeft volgens Poepjes niets te betekenen. "De uitvoering van het nalatenschap hebben wij bij de werkorganisatie van LF2018 gelegd. Zij hebben de regie, zij doen de uitvoering. Wij geven hen geld, maar wij zitten niet als eerste achter het stuur. De keuzes over programma's ligt dan ook niet bij ons."

"Ze hebben wel wat gedurfd"

Wel zal er een evaluatie volgen. "Als iets tegenvalt, moeten wij het er met ons allen over hebben, over wat het betekent voor de toekomst. Maar wanneer het niet zo uitpakt als dat je hoopt, hoeft dat niet per definitie slecht te zijn. Je moet ook eens iets durven. En mensen achter Fuerza Bruta hebben wel iets gedurfd. En dat is ook iets waard."