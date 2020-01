Minister Schouten blij met steun van voorstanders kringlooplandbouw

Volgens de organisaties die dinsdag in Den Haag waren, kunnen boeren een bijdrage leveren aan de oplossing van bijvoorbeeld het stikstofprobleem en meer toewerken naar een milieuvriendelijkere bedrijfsvoering. Sjoerd Miedema heeft een boerenbedrijf in Haskerdijken. Hij heeft het roer een aantal jaar geleden volledig omgegooid. Dat ging echter niet vanzelf, vertelt hij. "Het viel niet mee, die omschakeling. Je moet eerst zelf in het hoofd veranderen en dan de financiers nog meekrijgen. Het is gelukt, maar het was wel even een klusje."

De grootste drempel bij het omschakelen was het verschil tussen de gangbare melkprijs en de hogere biologische kostprijs. Het veevoer is bijvoorbeeld bijna een keer zo duur, zegt Miedema. Hij heeft zijn bedrijf afgeschaald, en wil uiteindelijk van 400 naar 200 koeien. Miedema adviseert boeren die ook willen omschakelen, eerst te beginnen met natuurinclusief boeren. "Ik werd er gewoon wakker en blij van. Ik dacht: goh, wat is dit leuk."