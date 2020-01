Auto na twee dagen uit Lauwersmeer gevist

Het was niet duidelijk waar en hoe de auto precies in het water belandde. De berger is daarom op een boot van Rijkswaterstaat gestapt, om foto's te maken van het meer. Daarop was de auto te zien.

De duiker is dinsdag met een stuk touw te water gegaan, om de auto vast te knopen. Dat was lastig, omdat de auto voor een deel vast zat in het slik. Uiteindelijk lukte het om een ketting aan de auto vast te binden. Zo lukte het om de auto naar de kade bij De Schans te halen en boven water te takelen.