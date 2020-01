Verdachte Tesla-branden eind februari voor de rechter

De man heeft een lang strafblad. Naast een serie diefstallen zou hij twee jaar geleden de Tesla van de advocate in brand gestoken hebben, een maand later deed hij dat nogmaals. Zelf ontkent hij dat.

De verdachte heeft heeft psychische problemen. Hij is ook ter observatie in het Pieter Baan Centrum geweest. Het rapport van die opname is over een paar weken klaar, is de verwachting.