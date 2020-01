Boom waait om in Sint-Annaparochie en valt op kabels

In de hele provincie is code geel van kracht. Er kunnen windstoten van 75 kilometer per uur voorkomen. In het Waddengebied is er zelfs kans op windstoten van maximaal 90 kilometer per uur. In de tweede helft van de nacht zou de harde wind weer moeten afnemen.

Medewerkers van gemeente Waadhoeke en de brandweer hebben de boom in stukken gezaagd en de kabels van de rijbaan gehaald.