Geld regiodeal verdeeld: 7 miljoen naar Holwerd aan Zee

"De versnellingsagenda zijn mooie projecten die de gemeenten in het noordoosten graag uit willen voeren voor de bewoners", zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.

Holwerd aan Zee 'schiet aardig op'

Voor Holwerd aan Zee is de volledige begroting nog niet helemaal rond. "Maar het schiet wel aardig op", volgens Poepjes. "Daarom zijn we nu ook heel goed in gesprek met het Rijk en de mensen van Holwerd aan Zee om het echte begrotingsplaatje rond te krijgen."

Poepjes durft nog niet te zeggen wanneer de schep de grond in kan. "Maar je ziet wel dat er de afgelopen jaren heel veel werk verzet is. Er komt ook steeds meer geld uit verschillende potjes beschikbaar. Het is een prachtig gemeenschapsproject."

Impressie van Holwerd aan Zee.