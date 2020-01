PvdA in Tweede Kamer stelt vragen over beleggers die huizen opkopen in Leeuwarden

De huizenprijzen zijn daar onbetaalbaar hoog, zegt de PvdA. Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA stelt vragen aan minister Van Veldhoven. In Leeuwarden spelen weer andere problemen.

"Mensen met normale inkomens kunnen niet meer in de noordelijke hoofdsteden wonen", zegt hij. Hij wil van de minister weten of het klopt dat in Leeuwarden en Groningen steeds meer huizen door beleggers gekocht en daarna verhuurd worden.

Woonplicht voor gemeentes die dat willen

De minister moet daarom een woonplicht mogelijk maken voor gemeentes die dat willen. "Dat kan starters op woningmarkt helpen een betaalbaar huis te vinden."

In de stad Groningen is sprake van woningnood. Dat is in Leeuwarden niet het geval, zo laat de Leeuwarder wethouder Hein de Haan optekenen in de Leeuwarder Courant. Hier worden huizen opgekocht door beleggers om ze om te bouwen tot studio of bijvoorbeeld te verhuren aan zorgondernemers.