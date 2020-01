Man besproeit vriend van buurvrouw met urine: celstraf geëist

De man moet zich ook laten behandelen en hij mag twee jaar lang geen drugs gebruiken. De verdachte heeft in de zomer van 2018 een korte relatie gehad met de buurvrouw. Nadat de relatie uit ging, heeft hij haar lange tijd bedreigd en op een andere manier dwars gezeten. Zo heeft de man beledigende teksten op zijn zonnescherm geschreven en zou hij een laken met teksten voor het raam van zijn buurvrouw hebben gehangen. Toen heeft hij ook de nieuwe vriend van de vrouw met urine bespoten.

De man werd vorig jaar vrijgelaten onder voorwaarde dat hij zijn woning in twee dagen tijd zou leeghalen. Ook mocht hij geen contact meer met de vrouw hebben. Intussen is de verdachte verhuisd naar de provincie Groningen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.