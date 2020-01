GroenLinks Heerenveen heeft vragen over op straat gezette hulpbehoevende man

Volgens de directeur van Friesland Begeleid Wonen is het beëindigen van de hulp in overleg met de gemeente gegaan. De man zou een bedreiging zijn voor het personeel. de man kwam daarna terecht bij de nachtopvang van Zienn in Leeuwarden, waar hij een medewerker mishandeld zou hebben. Volgens Zienn was de achtergrond van de man daar niet bekend, maar Friesland Begeleid Wonen zegt dat er wel contact geweest is over de situatie van de patiënt.

Volgens GroenLinks zijn de hulpverleners van Zienn onnodig in gevaar gebracht. "Het officiële beleid van de gemeente Heerenveen is in voorkomende situaties gericht op de-escalatie. GroenLinks vraagt zich af of het op straat zetten van deze cliënt niet juist heeft geleid tot escalatie", schrijft de partij.