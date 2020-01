Bert Middel stapt uit raad van commissarissen van Caparis

Dat laat de ondernemingsraad weten in een reactie. Middel kwam in de plaats van Pieter de Kroon, die eerder dit jaar wegging uit de raad van commissarissen naar aanleiding van discussies over de hoogte van de beloningen voor bestuurders.

De ondernemingsraad komt voorlopig niet met een nieuwe kandidaat. De raad wil eerst dat er duidelijke afspraken gemaakt worden waarbij gegarandeerd kan worden dat rvc-leden hun werk goed kunnen doen.

Middel is zelf niet bereikbaar voor commentaar.