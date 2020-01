SC Heerenveen in oefenduel net te sterk voor Heracles

Al in de vierde minuut kwam SC Heerenveen na een fout in de defensie bij Heracles op voorsprong door een doelpunt van Joey Veerman. Ruim tien minuten later kwam de thuisploeg op gelijke hoogte toen Lucas Schoofs een hoekschop binnen kopte. Verdediger Sven Botman van Heerenveen was in de eerste helft ook nog dichtbij een kopgoal, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald.

Nieuw elftal

In de rust wisselde trainer Johnny Jansen het complete elftal. Die nieuwe spelers zagen al snel tegen een achterstand aan, toen Mauro Júnior een vrije trap achter doelman Filip Bednarek schoot. Een kwartier voor tijd werd die achterstand in twee minuten omgezet naar een voorsprong, en dus uiteindelijk de overwinning, door doelpunten van Jordy Bruijn en Remi Hajal.