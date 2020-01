Sterke man Jitse Kramer is klaar voor wedstrijd van Arnold Schwarzenegger

Kramer heeft een paar dagen geleden zijn laatste training gehad. Nu spaart hij zijn krachten voordat hij naar Santa Monica vliegt. "Lekker eten, lekker slapen en niets doen. Gewoon genieten van de arbeid die ik gedaan heb", zegt de krachtpatser. De wedstrijd wordt ook wel de Champions League voor sterke mannen genoemd. "Het zijn de zwaarste wedstrijden van de wereld. De top tien doet daar aan mee, waaronder dus ik. Dat maakt het gewoon heel speciaal. Een zwaardere wedstrijd is er eigenlijk niet."

Feestje bij Schwarzenegger

Kramer deed een jaar geleden ook al mee aan deze wedstrijd. Hij is toen zelfs door Arnold Schwarzenegger uitgenodigd voor een feestje bij hem thuis én heeft zelfs met de acteur gesproken. "Dat gaat natuurlijk niet heel diep. Het is gewoon even van: 'hoe gaat het en wat leuk dat je er bent'. Het is een hele relaxte man", zegt Kramer. "Hij is bijna 75 en hoeft niets meer te bewijzen. Hij doet alleen nog maar dingen die hij leuk vindt en sterkste man vindt hij hartstikke leuk."