Minister: in elk geval geen tunnel naar Ameland

Er komt in elk geval geen tunnel van de vaste wal naar Ameland, als het aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ligt. Dat schrijft ze dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Een tunnel zou een van de drie mogelijkheden zijn om Ameland beter toegankelijk te maken, maar volgens Van Nieuwenhuizen hoeft die optie niet onderzocht te worden.

De provincie Fryslân wil juist wel dat alle opties worden onderzocht: