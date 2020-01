Meer onderzoek nodig naar toegankelijkheid van Ameland

Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor het toegankelijkheidsprobleem van Ameland. Op de vaarroute zijn geregeld grote vertragingen. Om betrouwbare reistijden te kunnen garanderen, zijn radicale maatregelen nodig, zeggen de betrokken partijen. Oplossingen moeten in het gunstigste geval in 2029 klaar zijn, het jaar dat de nieuwe vergunning voor het vervoer naar het eiland ingaat.

Provincie, Ameland en Noardeast-Fryslân zijn sinds september 2018 bezig met het zoeken naar oplossingen voor een betere bereikbaarheid van het eiland. Dat doen ze in opdracht van de minister en onder leiding van Rijkswaterstaat. In september vorig jaar kwamen ze met de volgende drie mogelijkheden: de bestaande verbinding behouden, een meer zuidelijkere vaarroute naar Ferwert of een tunnel onder de Waddenzee door.

Alle drie scenario's hebben volgens de provincie hun voors en tegens, en er is meer onderzoek nodig om een goede keuze te kunnen maken. Het advies aan de minister is om alle drie de scenario's tegen elkaar af te wegen. De partijen vragen de minister om zo snel mogelijk de baten en kosten verder uit te werken en zo tot een oplossing te komen.