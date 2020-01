Voorstanders kringlooplandbouw lopen naar Den Haag: "We kunnen zo niet verder"

Ook Welmoed Deinum uit Sondel wil met de Kring-Loop laten zien dat het anders kan. "We kunnen zo niet meer verder", zegt ze. "We krijgen te veel stront hier in Nederland en te veel koeien. Als we dat met z'n allen wat minderen, dan kunnen we op een gezondere manier eten produceren en krijgen we een mooi stukje natuur om ons heen. Dan komt het helemaal goed."

Deinum begrijpt wel dat het voor sommige boeren, bijvoorbeeld met schulden, moeilijk is om over te stappen naar de kringlooplandbouw. "Daarom pleiten wij vandaag ook voor een transitiefonds, om die boeren financieel te helpen. Het heeft namelijk even tijd nodig om het gras en de koeien te laten wennen. En als dat eenmaal zo ver is, dan zul je zien dat je er financieel misschien wel beter uit komt."

Welmoed Deinum over hoe het anders moet met het boeren in Nederland: