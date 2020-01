D66 sluit zich aan bij coalitie gemeente Súdwest-Fryslân

De fractievoorzitters van het CDA, de VVD en GroenLinks hebben gesproken met alle partijen in de gemeenteraad. D66 en FNP bleven over voor vervolggesprekken. De FNP heeft er echter voor gekozen om niet mee te doen. FNP-fractievoorzitter Corrie Bergstra: "We hebben de conclusie getrokken dat nu instappen niet het goede moment is."

De FNP zegt na de volgende verkiezingen graag vanaf het begin mee te doen aan de coalitievorming. Zo hoopt de partij een akkoord op te kunnen stellen waarin haar uitgangspunten beter naar voren komen

PvdA

Eerder stapte de PvdA uit die coalitie, nadat de andere partijen het vertrouwen in wethouder Stella van Gent van de PvdA opzegde. Aanleiding was een integriteitsonderzoek, door de wethouder zelf aangevraagd bij de burgemeester, met het voornemen van Van Gent om samen met de directeur van sociale werkvoorziening Empatec een gebouw te kopen in de binnenstad van Sneek.

Vervolg

De hoofdlijnen van het akkoord van deze bestuursperiode zullen ongewijzigd worden voortgezet. De portefeuilleverdeling zal later worden uitgewerkt. Waarschijnlijk zal Bakker in februari worden benoemd.