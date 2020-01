Pleger spooktelefoontjes uit Dantumadiel uitgeleverd aan Nederland

Een ziekenhuis in Nederland werd in een maand tijd meer dan duizend keer gebeld. De verdachte bedreigde mensen, en verbond ze zonder hun medeweten met elkaar door in een conference call. Ook belde hij mensen, terwijl hij zich voordeed als politieman, om te vertellen dat een dierbare was overleden.

Het Openbaar Ministerie had om de uitlevering van de man gevraagd. Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang. De verdachte zal deze week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.