PvdA Smallingerland zegt vertrouwen op in coalitiepartner ELP: "Mailtje was de druppel"

ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries is verbijsterd en teleurgesteld. "We hadden graag duidelijkheid gehad in het debat, maar die was er niet. Toen hebben we met een aantal partijen gezegd dat we het dan maar juridisch moesten toetsen", zegt De Vries.

"Ik wil in een debat weten waar ik over praat en dan kun je twee weken wachten, maar als de vragen niet duidelijk genoeg zijn, dan moet je het uitzoeken. De PvdA koppelt daaraan dat wij het college wantrouwen."

Burgemeester

De Vries legde de twijfels na het debat voor aan burgemeester Jan Rijpstra. Die zou hebben gezegd dat het voor hem ook niet duidelijk was en dat hij begreep dat de ELP extern advies wilde inwinnen. "Voor mij was het toen helemaal niet meer een 'issue'", legt De Vries uit. "Je hebt als partij ook verantwoordelijkheid en dat heeft niks met vertrouwen of wantrouwen te krijgen, dat is gewoon je werk doen."

PvdA-wethouder Cor Trompetter heeft dinsdagochtend zijn ontslag aangeboden aan het college. De collegepartijen gaan dinsdagavond met elkaar in gesprek over hoe het nu verder moet.