PvdA Smallingerland zegt vertrouwen op in coalitiepartner ELP

Uit de handelswijze kwam naar voren dat de ELP een groot wantrouwen heeft tegen het college, waardoor er een 'onwerkbare situatie' is ontstaan. De PvdA-fractie zegt er geen vertrouwen meer in te hebben dat de ELP het gemeentebelang voor het partijbelang laat gaan. Daarom hebben ze besloten om per direct het vertrouwen in ELP op te zeggen en hun plek in de coalitie op te geven.

De fractie zegt met klem dat er in het college nog altijd constructief is samengewerkt met de wethouders van de ELP en dat er in het college ook geen sprake is van een vertrouwensbreuk.