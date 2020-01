Zanger Hessel wil nog één keer knallen op een groot podium

"Het was geweldig al die grote shows, en ik verheug me enorm op de show in Ahoy, maar dit is ook de laatste. Wie mij daarna nog wil zien optreden, is van harte welkom op Terschelling. Want uiteraard blijf ik daar gewoon optreden in de Groene Weide", licht Hessel toe.

In 1991 lukte het Hessel om Ahoy twee keer uitverkocht te krijgen. Daarna volgden shows in Thialf, Vredenburg en de Heineken Music Hall. "En in 2017 de Ziggo Dome, mei Tess. Dat is toch een jongensdroom?"

De cirkel is rond

Hessel heeft er weer zin in. "Ik weet dat ik er ontzettend van ga genieten. Het geeft zoveel energie om met geweldige mensen een mooie muzikale show neer te zetten. Maar eerlijk is eerlijk: het kost ook energie, en ontzettend veel tijd. We zijn meer dan een jaar bezig om deze show neer te zetten. Daarom is het echt de laatste keer, de cirkel is rond."

Band met vader

Tess komt met een nieuwe single '180 jaar geleefd' en die gaat over de bijzondere band tussen vader en dochter. "Als we ons dan weer ergens doorheen geworsteld hebben, dan zeggen we altijd 'Mochten we ooit de 90 halen, dan hebben we 180 jaar geleefd!'"