Voorlopig nog geen extra rijksgeld voor jeugdzorg

Volgens wethouder Jelle Zoetendal van Heerenveen kan het nog wel een jaar duren voordat er duidelijkheid komt. Intussen zijn de gemeentes druk bezig om die zorgkosten onder controle te krijgen, zonder de kwaliteit los te laten.

In Heerenveen hield de commissie Gemeenschapszaken maandag een zogenoemde expert-meeting, waarbij ze zelf een aantal dilemma's op tafel kregen van het team Jeugd & Gezin. De complexiteit werd daarmee scherp neergezet, en ook dat voor ieder geval maatwerk moet worden geleverd.

Volgens CDA-fractievoorzitter Jentsje Abma is het lastig om de prioriteit aan te geven tussen goede zorg en de centen. "Maar er is natuurlijk een grens. Het is net als bij de zorgverzekering, je kunt alles wel willen, maar het moet wel betaald worden." De raad van Heerenveen buigt zich in februari over de kosten in het Sociaal Domein.