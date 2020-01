Theaterstuk met en over statushouders in Leeuwarden en Drachten

Afgelopen zomer is het gezelschap op zoek geweest en zijn er 25 'nieuwe Leeuwarders' gevonden die willen meedoen. De repetities zijn gestart, in maart en april staat het stuk in Fryslân op de planken. Het vertelt het verhaal van Semmier Kariem, een jonge man die asiel aanvraagt, droomt van een nieuw leven en op bepaalde momenten hopeloos vastloopt in het systeem. Het azc wordt zowat een magisch dorp voor hem, waar hij Nederland vanaf de zijlijn bestudeert.

Regisseur Floris van Delft vertelt dat zij op het idee gekomen zijn door het boek 'Hoe ik talent voor het leven kreeg' van de Iraanse schrijver Rodaan Al Gialdi. "Vanaf het moment dat we het boek lazen, dachten we: hier moeten we iets mee op het podium. Die voorstelling moet ook een ontmoeting zijn op allerlei vlakken. Die mensen waar het over gaat, moeten mee het podium op."

Het theaterstuk is in Fryslân te zien op 14 maart in De Lawei in Drachten en op 3, 4 en 5 april in De Harmonie in Leeuwarden.