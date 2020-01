Dronken snelheidsduivel (27) aangehouden bij Cornjum na achtervolging

De 27-jarige bestuurder uit Stiens werd gesignaleerd toen hij met hoge snelheid het rode licht op de kruising van de Dammelaan met de Troelstrawei negeerde. Hij reed in de richting van Stiens waarna de politie er hard achteraan ging. De politie stelde vast dat de man op een gegeven ogenblik 170 kilometer per uur reed, waar 80 is toegestaan, een verschil van 90 kilometer per uur.

Op de Skeltedyk bij Cornjum kon de politie een stopteken geven waar de snelheidsduivel aan voldeed. Hij is meegenomen naar het bureau en na een blaastest bleek dat hij meer dan drie maal de toegestane hoeveelheid drank op had. De bestuurder heeft een proces-verbaal gekregen en zijn rijbewijs is ingevorderd.