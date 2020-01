Jouster Arjen Tuiten maakt voor tweede keer kans op Oscar: "Een hele eer"

Maleficent wordt gespeeld door Angelina Jolie en is de gemene stiefmoeder van Doornroosje. Tuiten heeft al haar make-upwerk gedaan en moet het opnemen tegen vier andere films: Joker, 1917, Bombshell en Judy. In 2018 werd hij ook al genomineerd voor een Oscar. Dat was voor zijn werk aan de dramafilm 'Wonder'.

"Heel bijzonder"

"Heel speciaal, heel bijzonder. Net zo bijzonder als de eerste keer en ik vind het een hele eer dat ik dit voor de tweede keer mag meemaken", zegt Tuiten over zijn tweede Oscar-nominatie. Hij woont en werkt in Amerika en lag 's ochtends nog op bed toen hij werd gebeld met het goede nieuws.

"Ik denk, ik volg het verder niet. Ik zie wel of de telefoon af gaat, dan weet ik het wel. Nou, die ging af, dus dat zal hem wel zijn. En ja, dan houdt het natuurlijk niet op." Tuiten heeft veel reacties binnengekregen van de Nederlandse media, vrienden en familie. Van Angelina heeft hij nog geen bericht gehad. "Maar daar zal ik nog wel iets van horen."

Kansen niet hoog

Twee jaar geleden slaagde het Tuiten niet om zijn nominatie te verzilveren en ook deze keer schat hij zijn kansen niet hoog in. Hij denkt dat Joker of Bombshell zal winnen. "Maar de nominatie alleen is al heel veel waard. En als ik hem eens win, dat zien we dan wel. Dat komt wel."

De Oscars worden op 10 februari uitgereikt.