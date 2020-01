Myrthe de Boer pakt gouden medaille op 1.500 meter

Op de natuurijsbaan fan St. Moritz zetten ze in de laatste rit een tijd van 2.10,44 neer en was daarmee 0,14 seconde sneller dan de nummer twee Yuka Takahashi uit Japan. Binyu Yang uit China werd derde.

Harde wind

De omstandigheden op de buitenbaan bij haar gouden race waren niet optimaal, vertelt De Boer. "Ik ben heel snel begonnen, want ik zag dat iedereen steeds verloor in het laatste rondje. Ik dacht: als ik snel begin, kan ik nog wat verliezen aan het einde. Want het waaide ook superhard, aan de ene kant hadden we de wind vol tegen en aan de andere kant wind mee."

Concurrentie groot

De concurrentie was groot, zegt De Boer. "Er waren wel vijf verschillende mensen die dit hadden kunnen winnen, maar ik ben heel blij dat ik het geworden ben. Ik besef het eigenlijk nog steeds niet."

De Boer heeft nu de mixed teamsprint en de massastart op het programma staan. De jonge schaatsster gaat ook daarbij voor een medaille. Bij de opening van de Spelen mocht ze de vlag dragen voor Nederland.