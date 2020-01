Leeuwarder schoolkinderen komen in actie voor brandend Australië

Na een les 'begrijpend lezen' over dit onderwerp en het zien van de beelden op het Jeugdjournaal waren de kinderen aangeslagen. "Sommigen konden het niet aanzien en lagen met het hoofd op de tafels", vertelde juf José van der Veen.

Met de kinderen en haar collega Milou de Boer is daarom een actie opgestart: een flessenactie met als doel zoveel mogelijk lege flessen in te zamelen om daarna het statiegeld over te maken naar de hulporganisaties.