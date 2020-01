Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja zoekt gedichten in streektalen

"Het gaat dus niet om werk in het Fries of Nederlands", licht Bruinja toe. "En het gaat ook niet om eigen werk." Zijn doel is om de streektalen en dialecten meer voor het voetlicht te brengen.

De bloemlezing zal begin 2021 verschijnen. "Dat is als ik afzwaai als Dichter des Vaderlands. Doel is dat er zo'n 500 verzen in komen." Hij zit zelf geregeld in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag in bundels te speuren. "Daar zit allemaal moois bij, in het Twents, Drents en Gronings."

Poëzie onder de mensen

Hij is nu op de helft van zijn dichterschap. "Het gaat hartstikke goed. We beginnen binnenkort met een tournee langs verzorgingshuizen in Fryslân en beginnen in Dokkum. Dan gaan we aan de slag om de poëzie onder de mensen te brengen."