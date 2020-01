RTV De Wâlden wil streekomroep worden voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Het bestuur van de lokale omroep wil het gesprek aangaan met alle huidige vrijwilligers. Ook staat de omroep open voor nieuwe medewerkers. Als studiolocatie heeft RTV De Wâlden als uitgangspunt Glinstra State in Burgum of een locatie in Buitenpost.

RTV De Wâlden ontstaat uit een samenwerking tussen de websites 8karspelennieuws.nl en tdielnieuws.nl, die sinds 2015 in de lucht zijn. Vanaf juli 2020 ligt er een nieuwe licentieperiode open voor beide gemeenten. Als de nieuwe omroep een uitzendlicentie krijgt, dan wil het de huidige nieuwsvoorziening uitbreiden met radio.

"Daarnaast wil RTV De Wâlden nadrukkelijk een intensieve samenwerking met één of meer streekomroepen rondom Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel aangaan en programma's, knowhow en faciliteiten delen door over de grenzen heen te stappen", zegt voorzitter Stefan Veldman.