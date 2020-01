Automobiliste niet schuldig aan aanrijding met Aart Staartjes

Het onderzoek naar het ongeluk waardoor Staartjes is overleden, is afgerond. Daaruit is gebleken dat hij vrijdag de Harlingerstraatweg in Leeuwarden op wilde rijden met zijn brommobiel, toen de automobiliste eraan kwam. Schubart: "De vrouw heeft geprobeerd te remmen, maar een aanrijding was niet meer te voorkomen."

Volgens de politiewoordvoerder reed de vrouw ook niet te hard. "Uit sporenonderzoek is gebleken dat zij de normale snelheid heeft gereden."

Bij de aanrijding werd de 81-jarige Staartjes uit zijn brommobiel geslingerd en raakte hij zwaargewond. Hij overleed zondag in het ziekenhuis in Groningen aan zijn verwondingen.