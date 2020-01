Sportcast: "Henk de Jong had eerder moeten wisselen"

"Het leek wel een interland Nederland - Rusland"

Het EK afstanden leverde veel medailles op voor Nederland. Naast Nederland viel eigenlijk alleen Rusland goed in de prijzen. Andor Faber: "Het leek wel een interland Nederland - Rusland." Volgens Faber was het hoogtepunt echter geen medaille: "De mooiste prestatie was Femke Kok op de 500 meter." Op die afstand werd ze vierde en pakte ze een wereldrecord voor junioren."

Roelof de Vries was afgelopen weekend ook nog bij de Friese derby in het amateurvoetbal, Harkemase Boys - ONS Sneek. Daar wilde hij echter geen woorden aan vuil maken: "De Friese derby was niets aan."