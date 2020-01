Maaike de Groot is verder in TVOH: "Het was heel erg leuk"

"Ik had er heel veel zin, het was vooral heel erg leuk. Ik was wel wat zenuwachtig, maar niet zo erg als bij de Blind Auditions", vertelt Maaike de Groot in De middei fan Fryslân.

Anouk was ook enthousiast over haar optreden. "Dat stukje spoel ik telkens terug." Ze vindt het tot nu toe heel leuk en ze heeft leuke mensen leren kennen. Van haar coach Waylon heeft ze geleerd om niet teveel na te denken en maar gewoon te doen.

Bij de Knock-Outs blijven 3 van de 8 kandidaten van een coach over. "Dat is een stoelendans." Dat is al opgenomen, maar Maaike mag nog niets over het verdere verloop vertellen.

In november deed ze mee aan de audities en zong toen het nummer 'De zee' van Trijntje Oosterhuis. Ze koos Waylon als coach. Dat makke indruk, ze zong het voor haar overleden vader.