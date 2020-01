Epke Zonderland op jacht naar ticket voor Olympische Spelen

Zonderland miste in oktober bij het WK in Stuttgart zijn kans op de Olympische Spelen van 2020, maar voor turners met een toestelspecialisme is er een achterdeur om toch deel te nemen aan de Spelen.

Epke Zonderland moet het wereldbekerklassement winnen om nog kans te maken op dat ticket voor de Olympische Spelen van dit jaar.