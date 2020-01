Lemster Arjen geëvacueerd op Filipijnen: "Het regende as"

"Het is nu wel goed, we zitten in een hotel op 22 kilometer van de plek, dus ik denk dat het wel veilig is", vertelt Arjen Loonstra die dus ook is geëvacueerd. De Lemster woont daar met zijn Filipijnse vrouw.

"Om acht uur 's morgens, Nederlandse tijd, kregen we het bericht van de uitbarsting." Hij wist niet dat vulkaan actief was. "Het was eerst wel mooi om te zien en mee te maken, maar al gauw kregen we het gevoel van wat gebeurt hier en komt dit wel goed. De lokale overheden hebben ons pas drie uur daarna een sms gestuurd."

Asregen

Op een moment regende het as. "We hoorden de steentjes op het dak en hoorden dat de bomen omvielen onder het gewicht van de as. Omdat we geen elektriciteit hadden, zie je niets, weet je niets en we kregen geen informatie, dus dat was wel angstig." Via Facebook had hij contact met het thuisfront. Elke vijf minuten waren er aardbevingen.

"Je verwacht een alarm of zo, maar er gebeurde niets. We wisten niet wat we moesten doen. We wilden wel weg, maar er was geen mogelijkheid om weg te komen. Pas 's nachts konden we met lokaal vervoer worden geëvacueerd. We kwamen amper vooruit, bomen lagen om en je kon niets zien, de asregen hield maar aan."

Voorlopig kan hij niet terug. "De vulkaan is onvoorspelbaar, er zijn twee nieuwe kraters bijgekomen. De vorige keer dat er een uitbarsting was, duurde dat maanden voordat het weer normaal was."

Hij krijgt steun uit Nederland en moet nu gaan zoeken naar een plek voor de komende weken. "Een optie is om naar Nederland te gaan."