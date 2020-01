Fuerza Bruta trekt 11.000 bezoekers: helft van totaal beschikbare kaarten

Claudia Woolgar, artistiek leider van de organisatie, zei eerder dat er 16.500 bezoekers nodig waren om financieel quitte te spelen. Er waren 22.000 kaarten beschikbaar.

Slechte start

Fuerza Bruta beleefde een slechte start. De première werd na een paar minuten al stilgelegd vanwege de harde wind. De overige voorstellingen die wel doorgingen, werden positief ontvangen, zegt Van Erve. "Het publiek en de partners waren allemaal erg enthousiast over het Argentijnse gezelschap. Zelf zijn we ook erg tevreden over de locatie."

Van Erve en Woolgar hebben speciaal voor zulke grootschalige locatievoorstellingen Brave New World Producties opgericht. Dat moet als vervolg van LF2018 grote producties naar 'niet voor de hand liggende locaties' halen.

Toekomstperspectief

Ook al valt het bezoekersaantal tegen, volgens Van Erve is er wel degelijk toekomstperspectief. "Absoluut, we gaan binnenkort evalueren en dan kijken we naar wat we in de toekomst verder gaan doen. Maar klaar is het zeker niet."