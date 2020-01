Geen nieuwe sterrenrestaurants in Fryslân: Heeren van Harinxma houdt ster

Vorig jaar verloor restaurant Élevé in Leeuwarden zijn ster. Jan Gaastra van restaurant Koriander in Drachten heeft toen zelf al het besluit genomen zijn ster in te leveren.

De verwachting was dat topkok Jan Smink van het restaurant met z'n eigen naam dit jaar aanspraak kon maken op een ster. Hij is nu voor het eerst opgenomen in de gids en moet het doen met een eervolle vermelding.