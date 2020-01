Drachten in oktober gastheer voor EK Dodgeball

Aan het EK Dodgeball doen 18 landen mee met in totaal maar liefst vijfhonderd deelnemers. Teams bestaan uit zes spelers, die spelen met vijf ballen tegelijkertijd. "Het is eigenlijk heel simpel", legt programmamanager Kim Assen uit. "Je speelt zes tegen zes met vijf ballen in het veld. Je moet de tegenstander afgooien. De sport is in Nederland nog vrij onbekend, maar in Engeland zijn er 1 miljoen mensen die de sport beoefenen."

Een echte groeisport

Doel van het EK is ook om meer mensen in Nederland enthousiast te maken voor Dodgeball via clinics en kleinere evenementen voorafgaand aan het EK. Assen: "We werken samen met de Dodgeball Bond. Wij zorgen onder andere voor clinics in de regio, onder andere op scholen."

European City of Sport

Bovendien heeft Drachten sinds kort een eigen Dodgeball Club. "Dat is nu al winst", vindt de programmamanager. Dat juist een onbekende sport als Dodgeball naar Drachten komt, is net echt een verrassing. De gemeente Smallingerland is benoemd tot 'European City of Sport 2020'.

Publiek is welkom

Assen: "Deze titel maakt dat je breder naar sporten kijkt dan normaal. Wat is er gaver dan een sport te promoten, die nu nog niet op de kaart staat? Zo zijn we terechtgekomen bij Dodgeball." De programmamanager hoopt op veel publiek. "Het is een heel laagdrempelige sport, dus je kunt zo binnenlopen bij het EK om eens te kijken."