Dronrijp hangt vlag halfstok voor Meneer Aart

Op de vlag van Groen prijkt het Amsterdamse wapen, omdat Staartjes oorspronkelijk uit de hoofdstad kwam. Groen: "Ik kreeg het nieuws gisteren via social media mee en het eerste wat ik dacht was: er is een Amsterdammer doodgegaan. Ik was verstild."

Als een volslagen verrassing kwam het nieuws over het overlijden van Meneer Aart echter niet, gaf Groen aan. "We wisten al dat het niet goed met hem ging." Groen hield geregeld in praatje met zijn bekende buurman. "We spraken regelmatig over Amsterdam-Noord. Daar kwam hij vandaan en ik ook."

En nu? "Een moment van bezinning en daarna weer door, voor iedereen."