Steven de Jong ontroerd: "Aart Staartjes zou meedoen in Grutte Pier"

"Hij was een fantastische acteur. Iedereen kent hem van Sesamstraat, maar hij kon ook dragende rollen hebben, de diepte in. Hij kon met de besten mee. In Spaak heeft hij een dramarol gespeeld, dat deed hij fantastisch. Hij was heel naturel in zijn spel", zegt Steven de Jong.

Voor Grote Pier had hij hem ook gevraagd. "Het was maar een klein rolletje, ik vond het eigenlijk wat te weinig voor hem. Ik zei: wil je dat doen, maar eigenlijk wil ik iets groters voor je schrijven het komende jaar. Ja, zei hij, ga daar maar mee aan de gang. Maar geef mij niet te veel tekst, want ik heb niet veel zin om veel tekst te leren."

De Jong leerde Staartjes kennen na de dood van Rense Westra. "Ik had veel scripts op de plank met rollen voor Rense. Met Aart kwam ik aan de praat over die rollen die voor Rense bedoeld waren en toen zei Aart dat hij daar weleens naar wilde kijken. Hij heeft de scripts gelezen. Toen hadden we de afspraak gemaakt dat hij het zou lezen als er weer eens iets was."

De Jong typeert Staartjes als eigenzinnig. "Mensen zeiden dat hij vaak nukkig en koppig was, die kant had hij wel, maar hij had ook een zachte kant, heel loyaal . Hij was ook heel straight en daar zat onze klik ook vooral, skip de bullshit en flauwekul en kom tot de kern. Zo werkten we ook aan scènes. Als hij een bepaald gevoel had over dat het bijvoorbeeld links moest, dan bracht je hem er niet gauw vanaf hoor."

Staartjes zag geen reden om te stoppen, ook al was hij 81. "Hij was heel scherp, er zat geen sleet op zijn acteren." De Jong is trots dat hij met hem gewerkt heeft.

Aart Staartjes overleed na een verkeersongeluk in Leeuwarden.