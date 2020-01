Steenhuisenbrug in Birdaard krijgt opknapbeurt

Het is maandagochtend druk op de noodbrug in Birdaard. Veel fietsers en wandelaars gebruiken de brug om van de ene na de andere kant van het water te komen. Gysbert Visser van de gemeente Noardeast-Fryslân weet hoe belangrijk de brug is voor het dorp. "Veel schoolkinderen gebruiken de brug, maar ook mensen die van de ene naar de andere kant moeten om de boodschappen te halen. Birdaard kan niet zonder."

Opknapbeurt

De Steenhuisenbrug wordt de komende tijd flink onder handen genomen. Visser: "Hij is hoog nodig aan vervanging toe omdat de aandrijving simpelweg op is. De elektrische installatie word vervangen en ook het brugdek nemen we onder handen. Voor volgend vaarseizoen willen we een brug hebben waar we van op aan kunnen."

Scheepvaartverkeer

In de periode van restauratie moet het dorp het een paar keer zonder brug stellen. Zo moet de noodbrug maandag om 10.00 uur weggehaald worden, om plaats te maken voor grootschalig scheepvaartverkeer. Projectleider Boele Dijkstra van de gemeente: "Er varen grote schepen door Birdaard, waar we ruimte voor moeten maken. Dan moet de brug er even uit."