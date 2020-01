"Druk voor betere landbouwprijzen moet vanuit de consument komen"

Durksz: "Wij praten veel met boeren, maar zitten bijvoorbeeld ook met supermarkten aan tafel. Zaken als boer zijn, bijvoorbeeld met meer kruidenrijk gras, willen we graag promoten, maar daar hoort wel een eerlijke prijs bij. Daar zal vooral de consumenten druk op moeten zetten: een eerlijk product voor een eerlijke prijs. We zetten met streekproducten al een stap in de goede richting, maar daar moet nog wel een stapje bij!"

Durksz was te gast in het Nieuwsforum van radioprogramma Buro de Vries, waar ook GroenLinks-statefractievoorzitter Charda Kuipers en burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen aan tafel zaten.

Naïef

Brouwer noemde het naïef dat de boer zo weinig krijgt uitbetaald voor zijn producten. "Het is bizar als je kijkt wat we nu voor melk en eieren betalen en dat vergelijken met jaren geleden!" Charda Kuipers van GroenLinks zou graag zien dat er een laag BTW-tarief zou gelden voor gezonde producten als groente, fruit en Nederlandse zuivel. "Dat is niet hét antwoord, maar wel een onderdeel van de prijs waar de overheid invloed op heeft."