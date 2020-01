Friese gemeenten stellen eigen lokaal sportakkoord op

"Een sportformateur is een soort van projectleider", vertelt Remco den Dulk van Sport Fryslân. "Het doel is dat clubs hun ambities opstellen. Het is onze uitdaging om een lokaal akkoord te maken voor al 18 Friese gemeenten. De sportformateur begeleidt al deze trajecten."

Extra inzet

In zo'n sportakkoord wordt gekeken naar zes diverse thema's, zoals topsport inspireert, de kwaliteit van de gebouwen en het stimuleren van een positieve sportcultuur, zoals normen en waarden rondom de sportvelden. "Er gebeuren al heel veel mooie dingen in de Friese sportwereld", weet Den Dulk. "Maar met een sportakkoord kunnen clubs kiezen op welk thema ze extra willen inzetten."

Klaar in april

In april moet het lokale akkoord klaar zijn. Maandagavond is de start met diverse sportclubs in het gemeentehuis in Buitenpost.