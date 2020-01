Toch waarschuwingsborden voor jonge zeehonden op strand Vlieland

Het is al een paar jaar de afspraak dat er borden staan op het strand met de waarschuwing om niet te dicht bij jonge grijze zeehonden in de buurt te komen. De jonge zeehonden liggen vooral na een storm regelmatig in december op de uiterste oostpunt van het eiland. Dat is een plek waar veel mensen wandelen.

Niet te dicht bij

Het is vooral niet de bedoeling dat wandelaars dichtbij de jonge zeehonden komen: de dieren kunnen gevaarlijk zijn en mensen kunnen de moeder - die meestal nog in de omgeving is - wegjagen. Jonge grijze zeehonden krijgen tot zo'n vier weekend na hun geboorte nog melk van de moeder. Daarna moeten ze zichzelf zien te redden.

Discussie na foto's

Er was discussie ontstaan over de waarschuwingsborden. Volgens Jan Roelof Witting van Rijkswaterstaat op het eiland hadden de borden voornamelijk een aanzuigende werking: mensen kwamen er op af. Dit jaar kwamen er foto's naar buiten van iemand die veel te dichtbij een foto maakte van een jonge zeehond. Dat leverde volop discussie op.

Groot risico

Witting: "Deze discussie is er al zo lang er zeehonden aanspoelen. Eerder hebben we bordjes geplaatst, maar dat leidde zelfs tot speciale wandelroutes langs deze bordjes. Toch is de roep om de waarschuwingsborden er wel, met name omdat het ook gevaarlijk voor de mensen kan zijn. Als de moeders hun jongen beschermen, dan loop je een groot risico. Daar moeten we voor waarschuwen."

Daarom is besloten om in december toch een aantal waarschuwingsborden te plaatsen, vooral bij de strandovergangen waar de dieren liggen."Bij deze strandovergangen zullen we waarschuwen dat het wilde dieren zijn en dat het gevaarlijk is om in de buurt te komen", laat Witting weten.