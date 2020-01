UNIS Flyers in laatste wedstrijd Inter Region Cup te sterk voor Dinslaken Kobras

De Friezen kwamen in de eerste periode op voorsprong door een doelpunt van Jasper Nordemann. De score liep in de tweede periode nog verder op door doelpunten van Trevor Hunt, Adam Bezak en Trevor Petersen. De Duitsers deden ook nog wat terug: 4-1.

In de derde periode brachten Bezak en Hunt het Friese doelpuntentotaal op zes. Dinslaken kwam ook nog een keer tot scoren en dus was de eindstand 6-2.

Het was voor UNIS Flyers de laatste wedstrijd van dit seizoen in de Inter Region Cup. De Flyers staan voorlopig op de derde plaats in die competitie. De uiteindelijke stand is nog niet op te maken, omdat de onderlinge wedstrijden in de BeNe League ook meetellen voor deze internationale competitie.